Представлен 12-килограммовый пауэрбанк Anker

Компания Anker представила портативную зарядную станцию Anker Solix S2000, сочетающую характеристики домашних систем бесперебойного питания с габаритами портативных моделей. Об этом сообщает NotebookCheck.

Новинка получила аккумулятор емкостью 2010 Вт*ч, что фактически вдвое превышает показатели типичных компактных станций аналогичного форм-фактора. При этом устройство сохранило сравнительно небольшие размеры 20х28х32 см при весе 16,2 кг. По данным производителя, модель оказалась легче не только недавней Anker Solix C2000 Gen 2, но и большинства станций аналогичной емкости предыдущих поколений.

Одной из ключевых особенностей Solix S2000 стало низкое энергопотребление в режиме ожидания (менее 6 Вт), что, по утверждению компании, в несколько раз ниже среднего уровня для устройств данного класса. Это позволяет снизить потери энергии при длительном хранении или резервном использовании.

Станция построена на базе литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4). Производитель заявляет ресурс до 10 тыс. циклов зарядки и разрядки при сохранении 60% первоначальной емкости, что эквивалентно примерно 15 годам эксплуатации при регулярном использовании.

Выходная мощность устройства составляет 1,5 кВт с возможностью кратковременной пиковой нагрузки до 3 кВт. Зарядка от сети переменного тока поддерживает мощность до 1,6 кВт, а подключение солнечных панелей — до 400 Вт.

Anker Solix S2000 оснащена пятью розетками переменного тока, несколькими USB-портами, включая USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 100 Вт, а также встроенным дисплеем. Для уменьшения размеров производитель отказался от автомобильного 12-вольтового разъема.

Официальный старт продаж устройства намечен на 2 июня 2026 года. В рамках предварительных заказов в США станция предлагается за $600 (около 42,7 тыс. руб.). Рекомендованная розничная стоимость без акций заявлена на уровне $1200 (около 85,4 тыс. руб.).