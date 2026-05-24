В России перестала работать одна из популярнейших нейросетей

Одна из популярнейших в мире нейросетей DeepSeek перестала работать в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Сайт нейросети перестал открываться на территории России без VPN, также перестали отправляться сообщения в чатах. По статистике Detector404, число обращений за сутки превысило 21 тысячу. Как уточняют специалисты, сессия обрывается на этапе TLS. Платформа DeepSeek оставалась последней зарубежной нейросетью из «большой мировой пятерки», которая продолжала работать в России без ограничений.

Накануне Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России. По итогам проверки ведомства, регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме. О блокировке всемирно известной игры Minecraft речи также не идет, заверили в РКН.

Ранее, предположительно, Роскомнадзор заблокировал соцсеть для любителей пива. Сайт и приложение Untappd перестало грузиться у разных провайдеров и мобильных операторов, доступ открывался только с VPN.