Роскомнадзор опроверг блокировку Deepseek в России

Роскомнадзор опроверг блокировку китайского чат-бота DeepSeek. Решений об ограничении сервиса ведомство не получало, сообщили в пресс-службе.

"Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek", - говорится в сообщении.

При этом пользователи из России уже сутки не могут зайти на сайт и в приложение без VPN.

Массовые сбои начались в ночь на 24 мая. DeepSeek перестал грузиться у большинства российских пользователей. Доступ возможен только через средства обхода блокировок. Причина проблем пока не известна.

Ранее DeepSeek, в отличие от ряда других зарубежных ИИ-чат-ботов, работал в России стабильно без VPN.