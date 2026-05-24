Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-23»

Китай успешно вывел на орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск прошел 24 мая с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Старт ракеты-носителя состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 по мск). После отделения корабль вышел на заданную орбиту. Сообщается, что экипаж чувствует себя хорошо.

По данным источника, командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу. Он стал первым в Китае бортинженером, возглавившим экипаж пилотируемого корабля. Для него это второй полет. Ранее он провел на орбитальной станции пять месяцев в составе миссии «Шэньчжоу-16».

Вместе с ним на станцию отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвертого отряда китайских космонавтов, направленной на станцию «Тяньгун», сообщает центральное телевидение.

До этого Китай осуществил успешный запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-10» к национальной орбитальной станции «Тяньгун».