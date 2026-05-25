В Китае создали первый гаджет для перевода лая и мяуканья

Каждый владелец домашнего животного хоть раз в жизни мечтал понять, о чем именно думает его четвероногий друг. Технологический стартап Мэн Сяои из китайского города Ханчжоу утверждает, что смог воплотить эту давнюю мечту в реальность. Инженеры заявили о создании уникального голосового переводчика для животных, который работает на базе искусственного интеллекта. Небольшой прибор надевается прямо на шею питомца, словно обычный ошейник. Разработчики уверяют, что умный гаджет способен распознавать эмоции и язык зверей с точностью до 95%. О необычной новинке рассказало издание Oddity Central.

© Naukatv.ru

Китайские разработчики позиционируют свое изобретение как прорыв в науке. Компания уже открыла предварительный заказ на умные ошейники, и более 10 000 человек поспешили зарезервировать устройства.

Обещания без научных доказательств

Новинка стоимостью 799 юаней, что составляет примерно 8 373 рубля, вызвала неоднозначную реакцию в китайских социальных сетях. Пока одни пользователи с восторгом ждут посылок, другие называют гаджет тестом на глупость. Главный повод для сомнений кроется в том, что громкие заявления компании до сих пор не подкреплены никакими научными данными. Мэн Сяои публикует лишь милые рекламные видеоролики, где лай и мяуканье превращаются в забавные текстовые пузыри на экране смартфона.

По словам создателей, ИИ-переводчик спроектирован на основе нейросети от технологического гиганта Alibaba Cloud. Разработчики уверяют, что загрузили в систему миллионы уникальных записей о поведении и речи домашних животных со всего мира.

Именно эта гигантская база данных якобы позволяет прибору безошибочно понимать настроение любимца. Вот только никаких независимых тестов или исследований, способных подтвердить эти слова, так и не предоставили.

Ставки инвесторов

Ситуация вокруг чудо-ошейника усугубляется еще и тем, что сама компания Мэн Сяои появилась на свет совсем недавно — в январе этого года. Столь юный возраст фирмы лишь усиливает недоверие критиков, ведь за пару месяцев детально расшифровать язык животных практически невозможно.

Несмотря на волну скептицизма со стороны общественности, инвесторы верят в успех дела. Молодой стартап моментально привлек начальное финансирование в размере одного миллиона долларов. Это наглядно доказывает, что мировой рынок делает ставку на развитие технологий для домашних питомцев.