Как вернуть себе удачу: ответ ученых

Чувство, что все идет не так, знакомо многим. Но исследования показывают, что мозг способен сам усиливать ощущение неудачи. «Рамблер» расскажет, как себе «вернуть» себе удачу.

© Дегирез/iStock.com

Почему мозг сильнее запоминает плохое?

Одна из главных причин ощущения тотального невезения связана с особенностями работы внимания и памяти. Мозг человека эволюционно настроен сильнее реагировать на угрозы и негативные события, чем на нейтральные или положительные.

В психологии это называют негативным смещением — склонностью уделять больше внимания плохому опыту. С точки зрения эволюции такая система была полезной: для выживания опасность важнее приятных мелочей. Если человек забывал место, где росли ягоды, это было неприятно. Но если забывал, где скрывался хищник, последствия могли быть смертельными.

Именно поэтому мозг быстрее замечает проблемы, сильнее фиксирует ошибки, дольше удерживает неприятные воспоминания. Из-за этого серия мелких неприятностей может начать восприниматься как полоса невезения, даже если объективно хорошие события тоже происходят.

Какое участие в этом играет стресс?

В исследовании, опубликованном в Communications Psychology, ученые изучали, как стресс влияет на способность принимать решения под давлением времени. Участники проходили Трирский социальный тест — одну из самых известных экспериментальных моделей психологического давления. Людей заставляли участвовать в имитации собеседования и решать задачи под наблюдением и оценкой окружающих, что вызывало выброс кортизола и реакцию «бей или беги». После этого испытуемые выполняли задачи на быстрое принятие решений.

Почему мы краснеем: научное объяснение

Результат оказался следующим: в стрессе люди чаще ошибались и хуже оценивали потенциально выгодные варианты. Исследователи заметили, что в условиях давления человек начинает сильнее концентрироваться на рисках и чаще отвергать возможности даже тогда, когда они объективно полезны. Об этом также в своей книге «‎Как поймать удачу» писал Ричард Вайзман. То есть часть того, что человек воспринимает как невезение, может быть следствием перегруженного состояния мозга.

Когда человек долго находится в тревоге или хроническом напряжении, мозг постепенно начинает перестраивать ожидания. Если несколько неприятных событий происходят подряд, формируется когнитивный шаблон: «со мной опять случится что-то плохое». После этого внимание автоматически начинает искать этому подтверждения. В результате появляется замкнутый круг:

ожидание неудачи влияет на решения, а решения начинают повышать вероятность ошибок.

Почему мозг любит искать закономерности?

Еще одна причина ощущения невезения — стремление мозга находить связи даже там, где их может не быть. Человеческий мозг плохо переносит хаос и неопределенность. Поэтому он постоянно пытается создать объяснения неудачам:

«полосы неудач»,

«роковые совпадения»,

«судьба»,

«невезучие дни».

Можно ли перенастроиться и начать притягивать удачи?

Исследования показывают, что восприятие удачи частично связано с когнитивными привычками и вниманием. Это не означает, что человек может силой мысли притянуть успех. Но некоторые изменения действительно помогают:

работа с хроническим стрессом,

расширение внимания,

уменьшение тревожного контроля,

более гибкое мышление.

Именно поэтому люди в спокойном состоянии часто кажутся себе более удачливыми. Мозг начинает лучше замечать возможности вместо постоянного сканирования угроз. В итоге многие вещи, которые человек воспринимает как судьбу или зловещий рок, частично связаны с особенностями работы мозга.

Это не значит, что случайностей не существует. Но мозг играет гораздо большую роль в ощущении удачи и невезения: зачастую проблема оказывается в том, как нервная система человека начинает воспринимать происходящее вокруг.

Ранее мы писали, почему теплый мозг работает быстрее.