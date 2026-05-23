Что за "нечто" обнаружил на Марсе ровер Perseverance

Марсоход Perseverance обнаружил нечто необычное: более чем странную каменную пирамиду, напоминающую слоеный бутерброд.

© Российская Газета

Как сообщается, стереокамера ровера засняла причудливое геологическое образование еще 13 мая, в 1859-й сол - марсианский день миссии Perseverance. Две оптические системы установлены на высокой мачте марсохода: это "глаза" аппарата при панорамной съемке ландшафта.

Ученые и эксперты пытаются понять, что же такое нашел Perseverance. Объект стоит посреди марсианской пустыни: три плоские плиты, сложенные друг на друга. Как говорят, с точки зрения планетологии и астрогеологии, наиболее вероятно, что это один обломок породы, который раскололся таким причудливым образом из-за избирательного выветривания. Камень треснул под воздействием потоков жидкой воды на древнем Марсе или в результате эоловой (ветровой) эрозии.

Кстати, в марте нынешнего года международная группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) обнародовала данные, полученные с помощью радарной системы Perseverance. Новые сканирования выявили свидетельства существования древней марсианской реки и других водных структур в районе кратера Езеро.

Как заявили ученые, древняя река и дельтовидные структуры, сформировавшиеся около 4,2 миллиарда лет назад, могут дать новое понимание водной истории Красной планеты. Это открытие также может поддержать усилия по поиску признаков внеземной жизни, скрытых под поверхностью планеты.

Напомним, марсоход Perseverance, запущенный в конце июля 2020 года, весит 1025 кг, имеет длину 3 м, ширину - 2,7 м. Он самый большой и тяжелый "марсианец" среди аппаратов NASA.

Что касается непонятного камня, то раньше марсоходы NASA уже обнаруживали породы, покрытые загадочными сферическими образованиями, необычно ровно расположенные камни и даже камни с полосатой структурой. А в 1976 году знаменитый снимок миссии Viking породил целую волну теорий: некоторым людям показалось, что одна из марсианских скал напоминает человеческое лицо.

Словом, Марс на загадки не скупится.