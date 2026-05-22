Главную особенность Android назвали мифом

Журналисты How-To Geek назвали мифом убеждение, что Android является свободной операционной системой (ОС). Материал опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

В марте стало известно, что Google усложнит установки приложений на Android в обход Google Play, внедрив проверку разработчиков любых программ. Авторы How-To Geek отреагировали на опасения пользователей ОС о том, что Android станет закрытой, утверждением, что система никогда и не была свободной.

Редактор портала Джон Фингас заявил, что главной особенностью Android считают возможность беспрепятственно и мимо Google Play скачивать приложения. Отчасти это так, но Google с самого начала строила операционную систему таким образом, чтобы иметь как можно больше рычагов управления. В качестве аргумента он привел тот факт, что все больше элементов ядра проекта AOSP становятся закрытыми. А Google, по его мнению, практически в одиночку решает, какой будет ОС — в этом плане система ничуть не свободнее iOS.

Также в материале говорится, что важнейшие приложения для Android-смартфонов — картографический сервис, видеохостинг, почта — принадлежат Google. Фингас подчеркнул, что Google часто меняет правила игры, убирая и сокращая публичные части кода Android, заставляя создателей приложений подстраиваться.

На вопрос «Была ли Android когда-нибудь открытой?» специалист ответил, что с самого начала Google взяла операционную систему под свой жесткий контроль.

В конце мая авторы SlashGear заявили, что Android-устройства следует перезагружать в случае проблем и выключать перед длительным хранением. Также они напомнили, что перед длительным бездействием телефон стоит зарядить и выключить.