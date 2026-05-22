Корейские ученые, изучающие кратер Хапчхон, обнаружили слоистые структуры, созданные микробными сообществами, а также следы внеземного материала. Эта находка вновь поднимает вопрос о том, как впервые могла возникнуть жизнь на Земле, пишет Daily Mail.

По версии ученых, после падения астероида на месте удара образовалось горячее, богатое минералами озеро. Тепло сохранялось долгое время, создав «идеальную среду» для процветания микробов и создания строматолитов — древнейших следов жизни на Земле.

При этом геохимические исследования выявили следы внеземного материала в скальных породах, а также признаки того, что они были изменены чрезвычайно горячей водой на ранних стадиях образования кратера.

«Ученые полагают, что кратер, возможно, служил естественным инкубатором ранней жизни, что поднимает новые вопросы о том, была ли жизнь занесена из космоса», — говорится в статье.

Ведущий автор исследования доктор Джесу Лим назвал находку комплексным доказательством того, что строматолиты могут формироваться в гидротермальных озерах после ударов астероидов.

«Такая среда, возможно, обеспечивала благоприятные условия для ранних микробных экосистем», — пояснил он.

При этом ученые обнаружили странную «смену возраста» слоев: внутренние слои оказались «младше» внешних. Это объясняется поглощением микробами древнего углерода. Останки свидетельствуют о том, что эти слоистые структуры сформировались по меньшей мере 3,5 миллиарда лет назад, задолго до появления на планете растений, животных и сложной жизни.

«Ученые полагают, что это открытие может пролить новый свет на один из самых важных поворотных моментов в истории Земли: великого события окисления, которое произошло около 2,4 миллиарда лет назад, когда уровень кислорода в атмосфере внезапно резко возрос. (…) Сильные столкновения с астероидами, возможно, не только привели к разрушениям на Земле, но и помогли создать условия, необходимые для распространения жизни», — подчеркивается в статье.

Ранее ученые составили расписание глобального катаклизма, который произошел 66 миллионов лет назад — падения 10-километрового метеорита Чиксулуба, которое могло привести к вымиранию динозавров.