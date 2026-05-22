В РФ предложили математическое объяснение эффекту Даннинга-Крюгера

Ученые из России разработали математическую модель, которая связывает развитие эффекта Даннинга-Крюгера - излишней уверенности в своих силах и знаниях у новичков - с особенностями процесса обучения и набора новых знаний.

Ее создание поможет преподавателям подобрать оптимальный подход для обучения студентов, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Чрезмерной уверенности можно избежать, если всегда идти чуть дальше и находить что-то непонятное. На мой взгляд, преподавателям не следует слишком сильно упрощать сложные вещи - стоит говорить о связях между фактами внутри сферы и между разными дисциплинами. Нужно делать все для того, чтобы создать у человека ощущение озадаченности, которое так сильно способствует прогрессу в науке и в обучении", - заявил научный сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ранее психологи выдвигали различные гипотезы о причинах этого эффекта, в том числе связывали его с эмоциями. Российские ученые предложили свое объяснение его существованию, создав строгую математическую модель, которая объясняет механизм обучения и показывает, как меняется отношение человека к полноте своих знаний. В ее рамках уровень знаний человека разбивается на два компонента - объективную компетентность и субъективную уверенность.

Как объясняют исследователи, это разбиение позволяет моделировать то, что человек опирается на свои субъективные ощущения на первых этапах обучения, еще до появления у него знаний о том, насколько велика изучаемая сфера. К примеру, начинающий футболист может не знать об офсайдах, поскольку еще не сталкивался с ними, что влияет на его общие представления о том, как нужно играть в футбол.

Последующие расчеты при помощи этой модели показали, что эффект Даннинг-Крюгера является следствием того, что на первых этапах обучения люди обладают крайне низкой осведомленностью о масштабах еще не освоенной ими части знаний. Это заставляет их ошибочно оценивать полноту своих знаний и придает ложную уверенность в своей субъективной компетенции, которая быстро падает по мере расширения объективной осведомленности об еще не освоенных знаниях.

Модель также показывает, что люди могут попадать в ловушки самоуверенности. Если человек ориентируется на субъективную уверенность как на критерий успеха, он может прекратить обучение на раннем этапе, избегая ситуаций, где его уверенность снижается. Это объясняет, почему в наш век доступности информации по-прежнему так распространено поверхностное знание, подытожили исследователи.

Об эффекте Даннинга-Крюгера

Эффект Даннинга-Крюгера был открыт еще в 1999 году американскими психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером. Они обнаружили, что малокомпетентные люди часто переоценивают свои способности, что в особенности характерно для новичков, только начавших осваивать какие-либо области знаний. Со временем эта уверенность резко снижается, в результате чего человек уже начинает недооценивать свои навыки и знания.