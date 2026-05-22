Названа главная причина смерти роутеров

Перегрев назвали главной причиной выхода роутеров из строя. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов медиа, составленное ими руководство по продлению жизни роутеров стало актуально в период летней жары. Они отметили, что роутеры рассчитаны на то, чтобы работать круглосуточно и еженедельно, но при ошибках в эксплуатации устройства могут перегреваться и выходить из строя.

Специалисты назвали ключевым в защите оборудования от перегрева его правильное размещение. Девайс стоит установить на открытом месте, чтобы решетки для пассивного охлаждения не были заблокированы. Также не стоит ставить его под прямыми солнечными лучами.

В заметке говорится, что если роутер будет стоять на полу, то нужно немного приподнять аппарат — так на нем будет медленнее скапливаться пыль. Мельчайший мусор авторы отчета назвали опасным, так как грязь и пыль могут попасть в отверстия в корпусе и затруднить процесс пассивного охлаждения аппарата. В крайнем случае, если роутер часто и сильно перегревается, журналисты рекомендовали разместить рядом с ним вентилятор. По их словам, подойдет даже компактная модель на батарейках или USB-питании.

В начале мая специалисты BGR назвали резкое падение скорости и ошибки при подключении к сети признаками скорой смерти роутера. Также у таких устройств могут возникнуть проблемы с электропитанием.