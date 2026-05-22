Распространенные привычки могут стать причиной раннего выхода из строя аккумулятора смартфона и самого устройства. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы рассказали, что люди часто совершают распространенные ошибки, которые фактически убивают батареи их телефонов. Специалисты перечислили самые известные из них. Они обратили внимание, что пользователи часто игнорируют функции интеллектуальной зарядки, которая оптимизирует силу тока, регулирует мощность и предотвращает аккумулятор от перегрева.

Еще одной вредной привычкой назвали использование дешевого зарядного устройства от неизвестного бренда.

«Используйте только хорошо зарекомендовавшие себя кабели и адаптеры с многочисленными положительными отзывами», — напомнили журналисты.

Также пользователей предостерегли от зарядки телефонов при экстремально высоких или очень низких температурах. В этом случае батарея гаджета начинает быстрее изнашиваться.

Владельцам телефонов напомнили, что высокая жара или сильный холод — главные враги аккумулятора. Причем проблема касается не только смартфонов, но электромобилей, ноутбуков и прочей техники с автономным питанием. Также специалисты рекомендовали не ронять устройство с высоты, чтобы не спровоцировать батарею на возгорание или взрыв.

В конце мая авторы портала How-To Geek перечислили культовые приложение для Android, которые устарели. К легендарным программам отнесли App2SD, Car Locator, Launcher Pro, PdaNet и другие утилиты.