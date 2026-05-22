Создатели хакерского Flipper Zero представили карманный Linux-компьютер

Flipper Devices представила компактный ARM-компьютер Flipper One под управлением Linux, ориентированный на работу с сетевой инфраструктурой, беспроводными интерфейсами и задачами, связанными с локальным ИИ-анализом.

© Flipper One

В компании подчеркивают, что новинка не является преемником Flipper Zero, а относится к другой категории устройств. Если Flipper Zero ориентирован на взаимодействие с NFC, RFID, Sub-1 GHz и другими низкоуровневыми протоколами, то Flipper One позиционируется как открытая Linux-платформа для работы с IP-сетями, Wi-Fi, Ethernet, SDR и 5G.

Новинка рассчитана на модульное расширение возможностей. Пользователи смогут подключать дополнительные компоненты через интерфейсы PCIe, USB 3.0 и SATA, включая SDR-модули, SSD-накопители, LTE/5G-модемы и спутниковые коммуникационные решения.

Flipper One оснащается восьмиядерным ARM-процессором с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, графическим ускорителем Mali G52 MC3 и ИИ-модулем производительностью до 6 TOPS. Архитектура системы использует сопроцессорную схему: основной чип отвечает за работу Linux и ресурсоемкие задачи, тогда как микроконтроллер RP2350 управляет экраном, элементами ввода и системой питания. Такой подход позволяет сохранить часть функций доступными даже без запуска основной ОС.

В гаджете предусмотрены два порта USB-C, один USB-A, HDMI, 3,5-мм аудиоразъем, два гигабитных Ethernet-порта, USB Ethernet со скоростью до 5 Гбит/с, а также поддержка Wi-Fi 6E. Дополнительно устройство можно оснастить 5G-модемом формата M.2.

Разработку Linux-поддержки компания ведет совместно с Collabora. Целью проекта называют возможность обеспечить полноценную интеграцию платформы RK3576 в основное ядро Linux без использования закрытых драйверов и проприетарных компонентов.

Для разработчиков уже запущена открытая wiki-платформа, где можно отслеживать развитие проекта, участвовать в обсуждении функций и предлагать изменения в кодовую базу. Информацию о сроках выхода и стоимости устройства компания пока не раскрыла.