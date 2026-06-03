Как туалеты убивали людей

В 1076 году датского герцога Годфри Горбатого убили довольно неожиданным способом — убийца подкараулил его в туалете и пронзил копьем снизу. Сегодня шансы погибнуть таким путем предельно малы, но это не значит, что туалеты на 100% безопасны. Портал popsci.com рассказал о самых странных инцидентах, в которых замешаны туалеты.

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У каждого дизайна туалета есть уникальные риски. До современных трубопроводов и правил гигиены туалеты были просто ямами, выкопанными так глубоко, как только можно. Иногда их разве что соединяли с подземными источниками воды.

Исторически, эти глубокие ямы и темные каналы могли оказаться смертельными для людей, которым не повезло провалиться вниз. Пожалуй, самой яркой демонстрацией недостатков такого типа туалетов может служить санузел в Эрфуртском соборе в Германии. В 1184 году король Генри VI созвал совет дворян, чтобы разрешить разногласия по поводу земель, но дискуссия скатилась в хаос — и деревянные полы собора провалились. Почти 60 человек упали в выгребную яму; они либо задохнулись от испарений, либо утонули в отходах. Немногими выжившими были сам король и местный архиепископ, которые сидели над уровнем пола в каменном алькове.

На палубах кораблей и субмарин неполадки с трубами могут запросто привести к протечке воды, и история знает случаи, когда такие аварии заканчивались смертями. В 1945-м немецкая субмарина U-1206 отправилась в Северное море, будучи оснащенной новейшим трубопроводом, способным выбрасывать отходы с помощью серии клапанов.

Но механизм смыва этой системы клапанов был сложным. Прошло всего восемь дней — и молодой капитан U-1206 неправильно смысл после себя. Отходы протекли на палубу и вымочили батареи субмарины, что привело к генерации смертоносного газа хлорина. Команде пришлось экстренно всплыть для эвакуации, три человека погибли, пытаясь сбежать с тонущей субмарины, а остальных взяли в плен войска союзников.

Есть и более современные инциденты. Например, в США как минимум дважды заключенные тюрем умирали от удара электричеством по вине металлических туалетов. В 1989-м один чинил телевизор в камере, сидя на туалете, и положил провод в рот — иронично, что этому заключенному ранее повезло избежать казни на электрическом стуле. А в 1997-м аналогичный удар током приключился из-за кустарных наушников, которые были подключены к телевизору.

К тому же, нельзя забывать, что под ободком туалета может прятаться опасное животное. Крысы и змеи вполне могут выбраться из туалетного бачка, особенно после наводнения или сильного ливня, поскольку рост уровня воды заставляет животных искать убежища в сточных трубах. Так, в 2016-м в Таиланде мужчину укусил питон, прятавшийся в туалете — хорошо, что подобные атаки редки и очень, очень редко приводят к смерти.

Но того же нельзя сказать про использование уличных туалетов. В регионах, где обитают ядовитые пауки, они могу быть домом для опасных видов, которых привлекает присутствие мух. До изобретения домашних трубопроводов случаи укусов людей, ненароком потревоживших пауков, были такими частыми, что они послужили фундаментом для самого раннего медицинского исследования черных вдов. Хорошая новость в том, что, хотя их яд может причинить боль и острый дискомфорт, такие атаки редко фатальны благодаря противоядиям. Последний подобный случай в Австралии, где ядовитых пауков много, был зафиксирован аж в 1983 году.