Intel объявила войну сама себе

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан признался, что готов увольнять тех разработчиков, которые не способны обеспечить приемлемое качество процессоров с первой ревизии. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

Лип-Бу Тан вступил в должность в марте 2025 года. С начала работы он стал принимать более активное участие в утверждении дизайна продуктов и обсуждении их характеристик. Дошло до того, что директор требует от инженеров, чтобы даже начальная ревизия A0, которая используется для выпуска предсерийных процессоров после получения цифрового проекта, демонстрировала почти полное отсутствие дефектов и характеристики, близкие к целевым показателям серийных вариантов.

«A0 — это когда создается цифровой проект, он должен сразу проходить все тесты. В Intel не было такой культуры, но я сказал, что A0 должен проходить тесты с первого раза. B0 — сохраняешь рабочее место. Всё, что выше этого — уволен», — заявил он.

Отмечается, что сперва сотрудники компании приняли это за шутку, однако вскоре столкнулись с практическим применением принципа и стали серьезнее подходить к разработке процессоров и поиску дефектов. В комбинации со сложным дизайном и применением передовых технологических процессов достичь безупречности характеристик с первой ревизии весьма сложно, из-за чего предугадать, как это повлияет на развитие Intel, невозможно. Вероятно, инженеры начнут реже предлагать радикальные изменения.

Ранее в Intel подходили к проблеме более снисходительно. В частности, процессоры Sapphire Rapids пережили за свою историю двенадцать ревизий, которые были призваны устранить около 500 ошибок и дефектов разной степени значимости.