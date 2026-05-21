Мошенники стали блокировать iPhone россиян по новой схеме

Злоумышленники начали массово блокировать смартфоны пользователей через встроенную функцию пропажи, требуя за восстановление доступа до 500 евро.

Новая мошенническая схема распространяется через тематические каналы в Telegram, передает Газета.Ru.

Жертвам предлагают установить недоступные платные приложения, для чего требуется авторизоваться в чужом аккаунте Apple ID. После успешного входа устройство моментально блокируется удаленно.

За снятие ограничений аферисты вымогают суммы от 100 до 500 евро. Сомневающихся пользователей запугивают полной потерей контроля над гаджетом, если процесс авторизации прервется.

Основатель сервиса разведки утечек данных Ашот Оганесян подчеркнул особую опасность данного метода обмана.

«Естественно, входить в чужой Apple ID на собственном устройстве нельзя, и об этом нужно помнить всегда. Если ваш телефон заблокируют через режим пропажи, даже в теории добиться разблокировки будет очень трудно. Потребуется предоставить техподдержке все документы, связанные с его покупкой, и ждать недели, а то и месяцы», – заявил специалист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года корпорация Apple прекратила обработку платежей для покупок в российском магазине App Store.

В конце прошлого года Министерство внутренних дел предупредило о блокировках гаджетов через авторизацию в чужом аккаунте.

Владельцы смартфонов данного бренда оказались основной целью телефонных аферистов в России.