Раскрыта опасность чехла для смартфона в жару

В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства.

Об этом RT рассказал эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

«Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства», — предупредил аналитик.

По его словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации.

Специалист посоветовал использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей.

Профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов до этого говорил, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По его словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах, эти волны «складываются», производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала