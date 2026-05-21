SpaceX запустит самую мощную ракету в истории

Компания Илона Маска готовится к испытательному полету самой большой и тяжелой ракеты, когда-либо созданной человеком. Starship S39, первый представитель нового поколения V3, возвышается на 124 метра, что сравнимо с высотой 40-этажного дома.

Тяга ракеты достигает примерно 8000 тонн, что вдвое превышает мощность легендарных лунных ракет Saturn-V и современной американской SLS.

Детали испытаний

Согласно плану, первый испытательный полет Starship S39 продлится около часа. Через 2,5 минуты после старта первая ступень отделится и примерно через 5 минут мягко приводнится в Мексиканском заливе. Сам корабль продолжит полет, пересечет Атлантику, пролетит над Африкой и через 40 минут плавно опустится на воду в Индийском океане.

Старт предварительно назначен на 01:30 по московскому времени в пятницу, 22 мая, сообщает Space.com.

Цель — Марс

Полет носит пока экспериментальный характер, однако конечная цель — Марс. По расчетам инженеров, Starship уже сейчас способен доставить на поверхность Красной планеты около 100 тонн груза за один рейс: модули будущей базы, оборудование и, в перспективе, экипаж.

Почему же люди до сих пор не полетели на Марс? Главное препятствие — возвращение, отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. С Луны, где гравитация в шесть раз слабее земной, стартовать и взять обратный курс относительно просто. С Марсом все иначе: чтобы поднять ракету с поверхности, нужен огромный запас топлива. Пока ни один аппарат не совершал обратного полета с Марса. Именно поэтому на Земле есть лунный грунт, но до сих пор никто не привозил марсианский.

Тем не менее человечество, скорее всего, не остановит это препятствие. Первая экспедиция на Марс может отправиться уже в ближайшие 10-20 лет, даже без гарантированного билета домой. Топливо для обратной дороги колонистам придется производить прямо на месте.

Почему Starship работает на метане

Ракета использует в качестве топлива жидкий метан, а не керосин, так как на Марсе нефти нет. Метан можно синтезировать из углекислого газа, основного компонента марсианской атмосферы, и водяного льда, который есть в полярных шапках и замерзшем грунте. Альтернативный путь — сначала отправить на Марс роботов, которые построят завод по производству топлива или даже целый конвейер для сборки ракет. Учитывая, как быстро развиваются человекоподобные роботы, такой сценарий выглядит все более реалистичным.