Nvidia признала победу Huawei на китайском рынке

NVIDIA фактически утратила позиции на китайском рынке ускорителей искусственного интеллекта после прекращения поставок решений на архитектуре Hopper. Об этом заявил глава компании Дженсен Хуанг в интервью CNBC.

Согласно квартальному отчету NVIDIA, в 2026 финансовом году компания не поставила в Китай ни одного ускорителя Hopper. Для сравнения, годом ранее продажи подобных решений на китайском рынке принесли производителю около $4,6 млрд выручки.

По словам Хуанга, образовавшуюся нишу быстро заняла Huawei, которая значительно укрепила позиции в сегменте ИИ-чипов. Руководитель NVIDIA отметил высокий спрос на подобную продукцию в Китае и подчеркнул, что местная полупроводниковая экосистема активно развивается на фоне ограничений для американских компаний. Он отметил, что китайский технологический гигант демонстрирует сильные финансовые результаты и сохраняет высокий темп роста.

В NVIDIA пока прогнозируют возможность возвращения своей продукции на китайский рынок, однако готовы возобновить поставки при изменении регуляторной ситуации.

Хуанг также отметил, что NVIDIA продолжает инвестировать в развитие собственной экосистемы поставщиков и инфраструктуры для ИИ. По его словам, ключевыми элементами дальнейшего роста отрасли остаются вычислительные мощности, энергетика, инфраструктура, модели искусственного интеллекта и прикладное ПО.