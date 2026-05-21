Как робот будет ремонтировать спутники на орбите

Американское агентство перспективных оборонных исследовательских проектов DARPA готовит к запуску нынешним летом роботизированный аппарат, предназначенный для обслуживания спутников на геостационарной орбите. Это высота около 36 тысяч километров, на которой летают сотни самых разных спутников: для связи, метеонаблюдений, передачи данных и т.д. Однако большое расстояние от Земли серьезно осложняет диагностику неисправностей, проверку состояния оборудования, модернизацию подсистем и проведение ремонта прямо в космосе.

Ситуацию призван исправить новый роботизированный комплекс под названием Mission Robotic Vehicle (MRV). Как сообщает New-Science.ru, его задачи - модернизировать спутники прямо на орбите, проводить их осмотр, устранять неполадки, перемещать аппараты и даже убирать активный космический мусор.

Из известных характеристик: MRV оснащен двумя высокоподвижными роборуками, которые могут выполнять сложные операции. Аппарат имеет роботизированный манипулятор. Для орбитальных маневров используется электрическая двигательная установка. Также комплекс оборудован двумя камерами видимого диапазона, двумя инфракрасными камерами и двумя лидарами. В конструкцию входят отказоустойчивая система, платформа и химическая двигательная установка с возможностью дозаправки, которая применяется при сближении и стыковке.

По оценкам экспертов, система совместима примерно с 80 процентами всех действующих геостационарных спутников. Переход от концепции одноразовых космических аппаратов к модели устойчивых, модернизируемых и более надежных спутников способен кардинально изменить принципы космической эксплуатации как для государственного, так и для частного сектора. Среди очевидных плюсов - продление срока службы спутников и сохранение доходов за счет отсрочки вывода аппаратов из эксплуатации, создание резервных систем непосредственно на орбите, а также защита коммерческих программ от задержек производства и неудачных запусков.