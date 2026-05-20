Вымирание пчел ударит по меню человечества

Управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Александр Панченко заявил, что сокращение популяции пчел грозит серьезным дефицитом яблок, арбузов, кофе и других продуктов. Об этом эксперт рассказал «Абзацу».

Сейчас ученые фиксируют массовую гибель пчел по всему миру. Основными причинами экологи называют неправильное использование химикатов на полях, климатические аномалии и грубые ошибки в содержании пасек.

По словам Панченко, исчезновение насекомых-опылителей сделает производство множества привычных фруктов, овощей и культур невыгодным.

«Если пчелы исчезнут, многие культуры фактически останутся без опыления: яблоки, груши, вишня, ягоды, арбузы, дыни, миндаль, кофе, гречиха, подсолнух - их производство резко сократится или станет нерентабельным», - заявил эксперт.

Он добавил, что картофеля, риса и пшеницы это не касается, так как они ветроопыляемы.

Серьезный удар по популяции пчел наносят погодные качели. В этом году затяжные заморозки в апреле и мае лишили насекомых доступа к первой пыльце, что привело к их высокой смертности в начале сезона.

В качестве главных мер спасения пчел Панченко назвал корректное применение пестицидов, поддержку пчеловодства, климатический мониторинг и запуск программ восстановления популяций.

В Европе стремительно исчезают бабочки и дикие пчелы, писала газета The Guardian осенью 2025 года. За последние десять лет количество видов диких пчел, находящихся под угрозой вымирания, выросло более чем в два раза, а количество исчезающих видов бабочек увеличилось почти вдвое. Такие тревожные данные опубликовали ученые, готовившие международную Красную книгу.

Исследователи выяснили, что сегодня в Европе под угрозой полного исчезновения находятся как минимум 172 вида диких пчел из почти двух тысяч существующих. С бабочками ситуация не лучше: за 14 лет с момента прошлого исследования количество вымирающих видов выросло с 37 до 65. При этом один вид - мадейрскую капустницу - ученые уже официально признали полностью вымершим.

Среди главных причин резкого сокращения популяций ученые назвали изменения естественной среды обитания пчел и бабочек. Это происходит из-за расширения масштабов сельского хозяйства, заброшенности земель, осушения болот, чрезмерного выпаса скота, а также из-за использования удобрений и пестицидов. Глобальное потепление также было названо одной из главных угроз.