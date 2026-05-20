Раскрыта тайна легендарного корабля-призрака

Британские ученые из Манчестерского университета провели эксперимент и заявили, что раскрыли тайну легендарного корабля-призрака «Мария Целеста». Об этом пишет Daily Star.

Бригантину «Мария Целеста» обнаружили 4 декабря 1872 года в Атлантическом океане примерно в 650 километрах от Гибралтара. Судно было покинуто командой. Никаких повреждений на борту не обнаружили, а вещи экипажа и груз были не тронуты. «Мария Целеста» стала классическим примером корабля-призрака. Химики Джек Роуботам и Фрэнк Мэйр проверили одну из самых правдоподобных гипотез относительно загадочного корабля ради документального фильма британского телевидения.

Согласно теории, высказанной еще в 1940-х годах врачом Оливером Коббом, команда покинула судно из-за взрыва паров спирта в трюме. «Мария Целеста» везла 1700 бочек чистого спирта из Нью-Йорка в Геную.

Следователи обнаружили, что девять бочек были пусты. Кобб предположил, что бочки протекали. Из-за плохой погоды экипажу пришлось задраить трюмные люки. Когда «Мария Целеста» оказалась в теплых водах и люки снова открыли, скопившиеся в замкнутом пространстве пары спирта смешались с кислородом и взорвались после соприкосновения с огнем, например, угольком из трубки одного из моряков.

Команда, опасаясь нового взрыва, временно покинула «Марию Целесту» на шлюпках, чтобы дождаться, пока трюмы проветрятся. Однако из-за налетевшего шторма судно развило большую скорость, и моряки не смогли догнать его. Потом шлюпки перевернуло волнами.

Джек Роуботам и Фрэнк Мэйр провели эксперимент на модели бригантины масштаба 1:18. Они заполнили трюм смесью паров этанола и воздухом. Когда температура была низкой, как в Нью-Йорке в момент отплытия «Марии Целесты», смесь не взрывалась от электрического разряда.

Однако, когда ученые смоделировали теплую погоду, которая была в месте обнаружения судна, такой же разряд вызвал мощный взрыв, выбивший люки на модели. Из-за скорости сгорания спиртовых паров трюм модели не получил повреждений, хотя температура в момент взрыва достигала двух тысяч градусов по Цельсию.

Теперь британские химики считают версию Кобба доказанной. Они заявили, что их эксперимент опровергает «многочисленные безумные теории заговоров», окружающие судьбу экипажа «Марии Целесты».

