Вирусолог высказался о ввозе Эболы в Россию

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ТАСС высказался о возможности завоза вируса Эбола на территорию России.

Альтштейн отметил, что вирус может попасть в страну, потому что люди ездят и не исключено, что зараженный человек прибудет в Россию. Однако дальнейшее распространение Эболы можно предотвратить.

«Наши соответствующие санитарные службы следят за людьми, которые приезжают из таких очагов. Даже если такой больной приедет, и у него появятся признаки болезни — он будет госпитализирован, контактные с ним люди будут госпитализированы, и это все быстро будет подавлено», — подчеркнул вирусолог.

По словам Анатолия Альтштейна, вспышка Эболы России не грозит, инфекция не сможет широко распространяться в российских условиях.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов, тесты и материально-техническую помощь для борьбы с лихорадкой Эбола.