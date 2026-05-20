Apple может вернуть титан в iPhone Pro

Корпорация Apple, вероятно, пересматривает своё отношение к использованию титана в смартфонах. Согласно данным источника Instant Digital из Китая, в Купертино не прекратили эксперименты с этим металлом, а работают над его модифицированной версией, призванной устранить ключевой недостаток — неэффективный отвод тепла. pepelac.news

Титан дебютировал в линейке iPhone Pro в 2023 году, став отличительной чертой премиальных аппаратов. Однако уже в iPhone 17 Pro, по слухам, компания вернулась к алюминию, аргументируя это лучшей теплопроводностью под нагрузкой. Инсайдер полагает, что такой шаг был временным компромиссом, а не окончательным отказом от титана.

Сейчас Apple стремится создать сплав, сочетающий прочность и люксовые ощущения исходного материала с меньшим весом и улучшенной терморегуляцией. Как только решение будет доведено до серийного производства, титан может вновь появиться в Pro-моделях. Параллельно рассматривается жидкий металл — например, для шарнира гипотетического iPhone Ultra, но его выпуск пока сопряжён с большими сложностями.

Таким образом, возврат к усовершенствованному титану выглядит более вероятным сценарием, особенно если внедрить испарительные камеры для охлаждения. Уже сейчас Apple применяет титан в iPhone Air и, ходят слухи, может использовать его в iPhone Ultra, где прочность принципиальна из-за ультратонкого корпуса. Главный вопрос — удастся ли инженерам объединить долговечность и лёгкость металла с возможностью отводить тепло в мощных флагманах.