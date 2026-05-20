Ученые бьют тревогу: Гольфстрим надо срочно спасать

Ученые из Нидерландов бьют тревогу: Гольфстрим надо срочно спасать. Они предлагают эпохальный проект: перекрыть дамбой Берингов пролив, который разделяет Россию и США, Чукотку и Аляску, а Тихий и Северный Ледовитый океаны - соединяет. Только так можно сохранить Гольфстрим, который из-за изменения климата с годами постепенно ослабевает, угрожая сделать жизнь европейцев и американцев менее комфортной.

© Российская Газета

Впрочем, все несколько сложнее. Дело в том, что Гольфстрим - это лишь малая часть гораздо более широкой системы течений, так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOЦ). Именно этот "океанский конвейер" транспортирует теплую соленую воду океана из тропиков в Северное полушарие, обеспечивая теплую жизнь Европе и восточной части Америки. Если конкретней, то он действует примерно так. Нагретую в Мексиканском заливе воду Гольфстрим транспортирует на север, где она "отапливает" Европу и Северную Америку. Остыв у полюсов, вода возвращается в экваториальную зону. Там снова нагревается и опять устремляется к полюсам. Этот благотворный для многих миллионов людей круговорот и пытаются испортить капризы климата. Дело в том, что когда AMOЦ замедляется, то замедляется и Гольфстрим. А раз тепла меньше, то европейцам и американцам надо готовить шубы и валенки.

Это общие соображения, а что уже сейчас выявляется конкретно? Через Берингов пролив из Тихого океана в Северный Ледовитый втекает много воды - 36 тысяч кубических километров в год. Добирается до Атлантики и там буквально встает на пути Гольфстрима, тормозит его. Расчеты показали: при нынешних темпах замедления АМОЦ к 2100 году ее скорость может уменьшиться вдвое, Гольфстрим действительно будет приносить намного меньше тепла. Как следствие - температура в Северной Европе значительно понизится, сюда придут частые засухи.

Что делать? Авторы вспомнили об идее, которая по разным поводам уже витала в воздухе. Несколько миллионов лет назад на месте Берингова пролива была перемычка, и АМОЦ тогда прекрасно работала. Почему бы не воспользоваться подсказкой природы?

Авторы проекта разработали математическую модель дамбы, которая перекроет воду, поступающую из Тихого океана через Берингов пролив в Северную Атлантику. Оценки показали, что закрытие пролива, особенно если плотина будет построена к 2050 году, заметно усиливает АМОЦ, а значит, и Гольфстрим. Как следствие - теплая жизнь сохранится.

При максимальной глубине Берингова пролива - 59 метров - для воплощения проекта необходимо построить три плотины общей длиной около 82 километров. С технической точки зрения такой проект вполне реален. Инженеры уже имеют опыт сооружения таких плотин: это Афслейтдейк в Нидерландах (32 километра) и Сэмангум в Южной Корее (33 километра).

Как всегда, при рассмотрении подобных проектов, есть и побочные эффекты. Хотя плотина на пользу Северной Европе, но она может создать проблемы для других регионов, оказать воздействие на окружающую среду, судоходство и т. д. Эксперты рекомендуют провести дополнительные исследования, рассмотрев все возможные последствия эпохального проекта для оценки всех возможных рисков.

Комментарий

Владимир Клименко, академик РАН:

- Про проект перекрытия Берингова пролива я узнал в 50-х годах еще школьником, когда прочитал о нем в Детской энциклопедии. Там была цветная картинка, где у плотины стоял Ленин и простертой рукой указывал в сторону Аляски. Идея проекта - сделать Арктику теплой и благоприятной для жизни.

Что касается проекта ученых из Нидерландов, то в нем ничего принципиально нового нет. Действительно, интенсивность Гольфстрима за последние 60-70 лет упала на 10-12%. Но такие колебания пока находятся в пределах естественных колебаний за последнюю тысячу лет. То есть никакого катастрофического замедления скорости течения не наблюдается.

Но почему же тогда авторы считают, что надо спасать Гольфстрим? Аргументы есть в их расчетах. В них показано, что серьезные проблемы с климатом в Северном полушарии все же могут возникнуть. Но вот вопрос: при каких условиях? Оказывается, если мощность Гольфстрима упадет в 5 раз! С моей точки зрения, это совершенно невероятно в ближайшие 100 лет, а может, даже больше.

Почему? Дело в том, что Гольфстрим - это поверхностное течение, а самые главные события происходят на глубине, где работает Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOЦ). Так вот в норме разогретые тропическим солнцем теплые и соленые воды Гольфстрима, достигая высоких широт северной Атлантики, здесь охлаждаются, тонут под своей тяжестью и по дну распространяются аж почти до Антарктиды, где возвращаются на поверхность и отправляются в обратный путь, замыкая эту гигантскую петлю.

Но из-за потепления эта налаженная система начинает давать сбои. Усиливается таяние Гренландского ледника, увеличивается количество осадков в высоких широтах Северного полушария, что приводит к опреснению океана в Северной Атлантике. Воды в АМОЦ тонут, но уже с меньшей интенсивностью, и Гольфстрим как часть этого глобального океанского конвейера тормозится. Вот если разрушится этот важнейший элемент океанической циркуляции, то мир станет другим.

Но для этого надо, чтобы стали реальностью самые катастрофические сценарии вторжения человека в климатическую систему, которым следуют многие климатологи. Вообще, я должен сказать, что климатологи, оперирующие очень сложными моделями, плохо ориентируются в выборе возможных путей развития современной цивилизации, выбирая из всех сценариев самый невероятный, тот, который вызовет максимальный общественный интерес. При этом упускается из виду, что сегодня человечество предпринимает колоссальные усилия для борьбы с потеплением, вкладывая в это огромные деньги. Что ситуация с потеплением развивается хотя и по довольно тревожным, но далеким от катастроф сценариям. Но это требует отдельного разговора.

Кстати

Построить дамбу через Берингов пролив предлагал в 50-е годы прошлого века советский ученый Петр Борисов. Он доказывал, что дамба остановит холодные течения Тихого океана, а Гольфстрим протянется вдоль северной границы России. Температура на Севере не будет падать ниже нуля, люди будут ездить туда купаться и загорать, на деревьях будут расти апельсины и гранаты, северные колхозники будут снимать по три урожая в год, как это делают в Средиземноморье. Проект вызвал тогда бурю дискуссий и споров. Оппоненты доказывали, что его эффект мог быть прямо противоположным. После долгих изучений и расчетов проект закрыли.