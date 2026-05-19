Эксперт Жуков сообщил о росте числа кибератак на видеоплатформы в 2025 году

Количество кибератак на медиасервисы и видеоплатформы в 2025 году увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом, и до конца 2026 года этот показатель может продолжить рост.

Основной причиной ускорения роста атак стало активное использование искусственного интеллекта (ИИ) злоумышленниками, сообщил директор по информационной безопасности цифровых активов "Газпром-медиа холдинга" Алексей Жуков на сессии "Кибербезопасность и ИИ. Реальность и перспективы" в рамках конференции ЦИПР-2026.

"Кибератаки на медиасервисы и видеоплатформы в 2025 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом, а до конца года их количество может возрасти", - рассказал Жуков.

По словам эксперта, ИИ в настоящее время применяется для масштабирования атак, включая генерацию правдоподобных фишинговых сообщений, создание поддельного аудио и видео, а также автоматизированный поиск уязвимостей в программном обеспечении.

Он отметил, что особую опасность представляет способность современных ИИ-инструментов находить ранее неизвестные уязвимости, что делает их полноценным фактором киберриска.