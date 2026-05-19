В Белоруссии станет доступен сервис "Бюро 1440"

Российская космическая компания "Бюро 1440" заключила соглашение о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь "Белинтерсат" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

© «Бюро 1440»

"Глобальное покрытие - одна из ключевых характеристик сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440". Мы поступательно интегрируемся во все сценарии использования, актуальные для России, заключили форвардные контракты с рядом крупнейших российских операторов связи. Соглашение с "Белинтерсат" - первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне", - рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

По словам технического директора "Белинтерсат" Олега Винярского, потребность в цифровых сервисах у людей, живущих в отдаленных районах Беларуси, растет с каждым днем. В то же время современные онлайн-ресурсы могут быть обеспечены только наземными сетями или низкоорбитальной группировкой.

"Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета", - заключил он.

В конце марта компания "Бюро 1440" успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.