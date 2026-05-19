Началось строительство первого в мире коллайдера с ИИ

В Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке началась работа над строительством первого в мире коллайдера с искусственным интеллектом и машинным обучением. ИИ интегрировали и в ускорительную, и в детекторную системы.

В проекте участвуют более 300 организаций из разных стран мира. По плану, электронно-ионный коллайдер (EIC) будет обрабатывать 500 тысяч столкновений частиц в секунду. Задача нейросети — сортировать, фильтровать и реконструировать данные.

Ввод коллайдера в эксплуатацию намечен на середину 2030-х годов. Ученые отметили, что для работы коллайдера необходимо одновременно управлять десятками тысяч параметров и отслеживать частицы, движущихся в противоположных направлениях со скоростью, близкой к скорости света.

Человеку очень сложно постоянно следить за всеми настройками и характеристиками. Нейросеть позволит отслеживать условия и автоматически настраивать элементы управления.

Система ИИ, разработанная для коллайдера, получила название BeamAI. Она способна создать цифрового двойника ускорителя — виртуальную модель, которая позволяет тестировать изменения в режиме реального времени.

После старта детектор будет выдавать до 100 гигабит данных в секунду. Нейросеть будет фильтровать поток, отделяя сигналы от фонового шума. Затем модель машинного обучения реконструирует каждое столкновение частиц и преобразует слабые следы, оставляемые частицами внутри детектора, в пригодные для использования меры энергии и импульса, сообщает издание Patterns.

