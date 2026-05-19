В России представили мини-планшет Huawei с OLED-экраном

Российские ритейлеры объявили о старте предзаказа на компактный флагманский планшет Huawei MatePad Mini с OLED-дисплеем. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

© Huawei

Новинка получила 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1800 нит. Также предусмотрена версия с антибликовым покрытием PaperMatte, которое снижает отражения и повышает комфорт при чтении и работе с документами.

В Huawei MatePad Mini установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп и основной датчик на 50 Мп. В планшете предусмотрено 8 или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации и накопитель на 256 ГБ.

Аккумулятор емкостью 6400 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Также отмечается, что толщина корпуса планшета составила 5,1 мм, а вес — 255 г. В конструкции используются авиационная сталь и магниевый сплав.

В России планшет Huawei MatePad Mini предлагается в цветах «зеленый шалфей» и «графитовый черный» по цене от 50,9 тыс. руб.