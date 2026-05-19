Италия построит первый в мире жилой модуль для астронавтов на Луне

Пока туристы бронируют квартиры через Airbnb в Риме и Милане, Италия уже работает над созданием следующего уровня гостеприимства - прямо на Луне. И это происходит не в Кремниевой долине, а в Турине.

© Российская Газета

Еще каких-то 10 лет назад идея создания постоянных баз на Луне казалась чем-то из области футуристических презентаций для инвесторов. Сегодня же все указывает на то, что космическая гонка вступает в практическую фазу.

В Thales Alenia Space, дочерней компании крупного оборонного предприятия Leonardo, разрабатывается первый итальянский жилой модуль для астронавтов. Он должен стать частью будущих лунных миссий NASA и Европейского космического агентства. В рамках отрасли проект уже получил ироничное название "первый B&B на Луне".

Официальное название инициативы - MPH (Multi-Purpose Habitat). Это жилой модуль весом около 15 тонн, рассчитанный на проживание и работу двух астронавтов на поверхности Луны в течение 20 дней.

Роберто Анджелини, руководитель туринского филиала компании Thales Alenia Space, подтвердил, что "на первых домах для астронавтов на Луне будет вывешен итальянский флаг".

Речь идет не о научной фантастике, а о конкретной программе, уже запущенной по итогам заключения соглашения между NASA и Итальянским космическим агентством (ASI). Проект находится в активной стадии разработки уже более года.

По сути, MPH станет автономным мини-домом, в котором будут спальня, кухня, санитарный модуль и рабочие зоны для экспериментов, которые будут готовы к использованию сразу после посадки на Луну.

Предполагается, что модуль будет доставлен на Луну с помощью ракеты New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса. Сама же посадка будет осуществляться на специальном лунном аппарате NASA.

Отмечается, что все внутренние системы MPH будут адаптированы к экстремальным условиям: будет обеспечена защита от радиации, усилено экранирование от микрометеоритов, а также предусмотрены автономные системы питания и контроля окружающей среды.

Проект MPH, или Лунная обитаемая платформа, рассматривается как первый шаг к будущим лунным поселениям. На первом этапе астронавты смогут проводить на MPH ограниченное время - около 20 дней. Однако планы на будущее выглядят еще более амбициозными.

Следующим шагом станет создание полуподземных колоний, которые будут интегрированы в лунный грунт для естественной защиты от радиации. По сути, с помощью этого проекта будет сделан первый шаг к зарождению внеземной урбанистики.