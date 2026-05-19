Ракета Vega-C стартовала с европейско-китайским спутником

Ракета Vega-C с европейско-китайским спутником Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает Space.com.

Миссия VV29 стартовала 19 мая в 06:52 московского времени. Космический аппарат SMILE был выведен на околоземную орбиту высотой около 700 километров спустя 56 минут после запуска носителя. В течение 25 дней спутник выйдет на эллиптическую орбиту с апогеем 121 тысяч километров и перигеем 5 тысяч километров.

2,5-тонный SMILE предназначен для изучения взаимодействия исходящих от Солнца частиц и излучения с магнитосферой Земли. Полученные в ходе его работы данные планируется использовать для прогнозирования влияния космической погоды на спутники.

В апреле портал European Spaceflight заметил, что европейская Vega-C оказалась дороже российских и индийских ракет.

В декабре ракета Vega-C успешно запустила на околоземную орбиту южнокорейский спутник KOrea Multi-Purpose SATellite 7 (KOMPSAT-7).