В России создали независимый от GPS навигатор

Российские специалисты разработали систему навигации, не зависящую от спутниковых сигналов из космоса (GPS). Технология, изначально созданная для работы геодезистов, в перспективе поможет волонтерам поисковых отрядов точно записывать маршруты в густых лесах, где обычные навигаторы часто теряют связь, сообщил разработчик ПО, инженер Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН) Павел Соколов.

«Наша система базируется на инерциальных датчиках и алгоритмах машинного обучения, что позволяет прокладывать трек с минимальной погрешностью даже там, где спутниковый сигнал полностью блокирован. Это критически важно для поисковиков, которым нужно точно знать, какие квадраты местности уже пройдены, чтобы не оставлять слепых зон», – рассказал инженер Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Павел Соколов.

Технология использует принцип счисления пути: устройство в виде камеры отслеживает движения человека и строит цифровую модель перемещения. Прибор легко крепится на одежду и не зависит от видимости неба или наличия сотовых вышек. В будущем разработчики планируют предложить систему отряду «ЛизаАлерт» для повышения эффективности спасательных операций.

Устройство уже успешно прошло испытания в Кемеровской области, где помогло локализовать пути миграции опасных веществ в лесу. Вскоре систему протестируют в Новосибирской области. Команда проекта ранее стала одним из победителей весенней сессии акселератора в новосибирском Академпарке.

Ранее холдинг «Росэл» выпустил оборудование для бесспутниковой навигации самолетов и беспилотников.