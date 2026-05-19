В России создали независимый от GPS навигатор
Российские специалисты разработали систему навигации, не зависящую от спутниковых сигналов из космоса (GPS). Технология, изначально созданная для работы геодезистов, в перспективе поможет волонтерам поисковых отрядов точно записывать маршруты в густых лесах, где обычные навигаторы часто теряют связь, сообщил разработчик ПО, инженер Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН) Павел Соколов.
Отечественные ученые создали систему навигации, которая работает без использования GPS. Новая разработка, изначально предназначенная для геодезистов, может стать незаменимым помощником для волонтеров поисково-спасательных отрядов при работе в густых лесах, передает ТАСС.
«Наша система базируется на инерциальных датчиках и алгоритмах машинного обучения, что позволяет прокладывать трек с минимальной погрешностью даже там, где спутниковый сигнал полностью блокирован. Это критически важно для поисковиков, которым нужно точно знать, какие квадраты местности уже пройдены, чтобы не оставлять слепых зон», – рассказал инженер Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Павел Соколов.
Технология использует принцип счисления пути: устройство в виде камеры отслеживает движения человека и строит цифровую модель перемещения. Прибор легко крепится на одежду и не зависит от видимости неба или наличия сотовых вышек. В будущем разработчики планируют предложить систему отряду «ЛизаАлерт» для повышения эффективности спасательных операций.
Устройство уже успешно прошло испытания в Кемеровской области, где помогло локализовать пути миграции опасных веществ в лесу. Вскоре систему протестируют в Новосибирской области. Команда проекта ранее стала одним из победителей весенней сессии акселератора в новосибирском Академпарке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля волонтеры отряда «ЛизаАлерт» провели масштабные поиски пропавшей на Кубани школьницы.
Осенью прошлого года Минцифры анонсировало запуск функции получения геоуведомлений о поиске пропавших людей.
Ранее холдинг «Росэл» выпустил оборудование для бесспутниковой навигации самолетов и беспилотников.