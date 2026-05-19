Samsung похоронит популярную серию смартфонов

Корпорация Samsung прекратит выпуск недорогих складных смартфонов. Об этом известный инсайдер Instant Digital заявил в своем блоге на Weibo.

В конце августа или начале сентября Samsung обычно выпускает партию новых складных устройств — смартфон-планшет Galaxy Z Fold и раскладушку Galaxy Z Flip. Однако в этом году специалист Instant Digital не нашел упоминания модели Galaxy Z Flip среди данных в цепочке поставок компонентов. Автор сделал вывод, что корейский IT-гигант похоронил популярную складную модель.

Инсайдер объяснил, что планирование смартфона начинается минимум за год до его выхода. На разработку того или иного девайса всегда указывают данные о поставках компонентов, но в этом году ничего подобного не было.

«Если бы Flip 9 действительно разрабатывался, я бы уже увидел какие-нибудь документы», — заметил Instant Digital.

Из причин, по которым Samsung могла отменить разработку девайса, автор назвал резкий рост затрат на компоненты и «изживший себя» формат раскладушки. По словам Instant Digital, потребители стали чаще покупать смартфоны в «книжном» формате, типа Galaxy Z Fold, и их меньше стали интересовать компактные устройства.

Ранее специалисты портала How-To Geek заявили, что все флагманские смартфоны Samsung имеют сильно выступающую из корпуса камеру, из-за чего ими трудно пользоваться с удобством. По словам авторов, изъян телефонов не спасает даже чехол.