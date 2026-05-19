Названы лучшие старые iPhone

Журналисты издания BGR перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. Материал опубликован на сайте портала.

Авторы медиа подчеркнули, что почти все новые модели iPhone стоят дороже 1000 долларов (72 тысячи рублей). Поэтому они назвали модели устройств Apple прошлых лет, которые можно покупать в 2026 году.

«Выбирая более старую модель iPhone, вы экономите значительную сумму денег, но при этом получаете многие преимущества нового аппарата», — объяснили журналисты.

В первую очередь специалисты выбрали линейку iPhone 16. В материале говорится, что по мощности телефоны серии почти не уступают смартфонам из линейки iPhone 17, имеют универсальный порт USB-C, поддерживают eSIM и стоят ощутимо дешевле новых девайсов. Отличным выбором назвали iPhone 15 Pro и Pro Max — флагманы оснащены мощными чипами, поддерживают нейросеть Apple Intelligence и будут получать обновления iOS еще четыре года.

Также авторы выделили iPhone 15 и 15 Plus — «они способны справляться с повседневными задачами, несложными играми и многозадачностью». Самыми старыми из подходящих для покупки телефонов Apple назвали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Они имеют четкий экран с яркостью до 2000 нит, стальную рамку и профессиональную систему камер.

В середине мая авторы портала Stuff заявили, что iPhone 5 является лучшим смартфоном за всю историю Apple. Они аргументировали выбор тем, что аппарат получил великолепный дизайн, дисплей Retina и поддержку LTE.