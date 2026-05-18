Рыжая алендра появилась в Чаде спустя 95 лет

Маленькая птичка из саванн Сахеля решила устроить науке настоящий сюрприз. Рыжая алендра (Calendulauda rufa), которую последний раз достоверно видели в 1931 году, внезапно появилась в центре Чада и позволила себя не только сфотографировать, но и снять на видео. О необычном происшествии в мире орнитологии написал портал Ecoticias.

Событие произошло в заповеднике Абу-Тельфан, примерно в 10 километрах от города Монго. Команда орнитологов, работавшая в рамках проекта RESSOURCE+, буквально наткнулась на птицу во время экспедиции. Тот же самый экземпляр был замечен повторно двумя неделями позже, что окончательно развеяло все сомнения.

Эксперты, включая Пола Дональда и Пера Альстрема, подтвердили, что они действительно видели ту самую рыжую алендру, которую почти век считали практически потерянной. Более того, это первые в истории качественные фотографии живой особи данного вида.

"Мы два года тренировались различать алеандр в Чаде", - скромно заметил один из участников экспедиции Пьер Дефос дю Ро.

Видимо, тренировки не прошли даром и птица с тонким длинным клювом, кремовой бровью и характерным рыжим оттенком спины была уверенно опознана.

Стоит отметить, что алендра никогда официально не считалась вымершей - она значилась в статусе "вызывающей наименьшие опасения". Просто никто ее почти сто лет не мог найти. Как говорится, отсутствие новостей - еще не доказательство исчезновения, особенно когда речь идет об огромных и труднодоступных территориях Сахеля.

Находка напоминает, что в малоизученных районах даже довольно обычные на первый взгляд виды могут десятилетиями прятаться от глаз ученых. Теперь орнитологи планируют вернуться в Чад в январе 2027 года, чтобы попытаться понять, сколько еще таких "призраков" скрывается в местной саванне.

А пока рыжая алендра может смело претендовать на звание главной сенсации орнитологии 2026 года. Птичка, которую все почти забыли, взяла и напомнила о себе в самом неожиданном месте.