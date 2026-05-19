Названа идеальная емкость аккумулятора смартфона

Для комфортного использования смартфона в течение дня рекомендуется выбирать модель с аккумулятором не менее 4500 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки 65—120 Вт. Об этом рассказал IT-эксперт Богдан Константинов.

По его словам, для полного дня хватит батареи от 4500 мА·ч, а модели с 5000—6000 мА·ч легко тянут полтора-два дня при умеренной нагрузке.

Он уточнил в беседе с NEWS.ru, что скорость зарядки стала важным параметром: 65—120 Вт уже стали нормой среднего сегмента у многих производителей, позволяя полностью зарядить телефон за 30—40 минут.

«Здесь «больше» — почти всегда лучше», — добавил эксперт.

Ранее кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Олег Рубан в беседе с RT рассказал, что при частом использовании телефона на солнце батарея служит меньше.