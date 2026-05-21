На протяжении многих веков период Авиньонского папства считали эпохой коррупции, слабости и французского подчинения средневековой церкви. Но современные политические скандалы с участием Пентагона и Ватикана напомнили о том, что этот исторический миф до сих пор влияет на современное восприятие. Портал medievalists.net рассказал, что собой представляло Авиньонское папство и каким оно было в реальности.

Авиньонским папством называют период 1309-1376 годов, когда папы находились в южной части Франции, а не в Риме. Ни один комментатор не пытался объяснить, почему этот период омрачен «черной легендой» и почему она продолжается даже спустя 600 лет спустя. Она отражает укрепившееся мнение, что папы Авиньона были коррумпированными, грешными, духовно бедными «французскими марионетками».

Но историческая реальность говорит иначе. «Черная легенда» появилась как пропаганда, особенно со стороны итальянских гуманистов, вроде Петрарки, и летописцев, таких как Джованни Виллани, оплакивавших потерю Римом куриальной власти. Они игнорировали тот факт, что папы часто пребывали за пределами Рима, поскольку политическая ситуация нередко была слишком беспокойной. Они также предпочитали игнорировать, что эту нестабильность канонизировал великий знаток церковного права Энрико да Суза, которому принадлежит высказывание ubi papa, ibi Roma. Рим там, где есть папа, и его власть легитимна, вне зависимости от местоположения.

Что касается Авиньона, риторика Петрарки сформировала столетия враждебной интерпретации, хотя она была, по большей части, риторической и полемической. Поздние историки не задумываясь повторяли его слова, расценивая Авиньонское папство как недоразумение — почти никто не изучал его деятельность и документы. Хотя на практике оно было административно эффективным, финансово централизованным, высоко бюрократизированным и во многом инновационным. Авиньон функционировал как мощное, адаптивное папское правительство.

Папство переехало в Авиньон не в угоду французской короне, но по практическим и политическим причинам. В Риме было опасно. Хроническая вражда между кланами аристократии обычно приводила к беспорядкам и папским бунтам. Атака на дворцы папы Бонифация VII в Ананьи в 1303-м показала, что даже самые высокопоставленные духовники могут быть уязвимыми. К тому же, до 1309 года Авиньон не был французской территорией — он принадлежал Провансу. Папа Климент VI купил город в 1348 году. Там папы находились близко к папским землям, пока их легаты пытались вернуть территории в Италии. Авньон предлагал более безопасные, доступные и выгодные позиции для дипломатии, поскольку он был подключен к европейским политическим сетям.

Климент V никогда не рассчитывал переносить папство в Авиньон навсегда. Он оставался там, потому что беспокойства в Италии продолжались. Последовавшие папы углубили институционные корни, но, в конце концов, Авиньонское папство было мерой обеспечения независимости, безопасности и эффективности, а не подчинения Франции.

Папы в Авиньоне, по сути, интенсифицировали тренды, которые уже существовали в XIII веке. Например, они создали высокопрофессиональную, централизованную бюрократию с систематической документацией. Они сделали регулярную канцелярию и суды. Финансы папства стали централизованными как никогда раньше, потому что все источники дохода церкви были объединены и формализованы. Их налоговые сети охватывали большую часть Европы, что позволяло папству финансировать дипломатию, войны и администрирование, меньше завися от спонтанных пожертвований и ситуации в Риме.

Ни одна из этих мер не была популярной в народе, однако в совокупности они сделали папство надежным и платежеспособным. А что касается сотрудничества с Францией, то Авиньонское папство не всегда было согласно с короной. Оно выступало медиатором в Столетней войне, арбитром в императорских наследных спорах и надзирателем итальянской политики. Фигуры, вроде Климента VI, регулярно вмешивались в международные кризисы, параллельно сопротивляясь имперским претензиям и радикальным духовным движениям. А папы, подобные Иоанну XXII, делали акцент на повинование, единство и централизованную власть религиозной доктрины.

Таким образом, Авиньонское папство усилило папскую монархию в период, когда национальные монархии переживали подъем. Проблема в том, что его правление пришлось на очень сложные времена: пандемия Черной смерти, Столетняя война, постоянное насилие со стороны наемников во Франции и Италии. Папы реагировали на событие срочными духовными мерами, вроде индульгенций, организовывали благотворительность и похороны. Авиньонские папы правили за Рим, даже не находясь в нем, и никогда не отказывались от традиций.

Но, пожалуй, главным фактором появления «черной легенды» было то, что произошло, когда папы вернулись в Рим. А именно, Великая западная схизма, когда одновременно правили два, иногда и три, папы. Только это было не кульминацией упадка Авиньона, а последствием неразрешенных напряжений, которые вскрылись, когда папство попыталось встроиться назад в римскую политическую жизнь. Иронично, но сильная администрация, разработанная в Авиньоне, сыграла злую шутку: у обеих половин схизмы были фискальные ресурсы, законные структуры и политическое влияние.