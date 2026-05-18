К Земле приближаются два астероида

Два крупных астероида, сопоставимых по размеру с челябинским метеоритом, пройдут в непосредственных окрестностях Земли 18 и 19 мая, угрозы для планеты они не представляют, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Речь идет об астероидах 2026 JH2 и 2026 KB. По данным лаборатории, оба объекта были открыты за несколько дней до сближения с Землей: 2026 JH2 - 10 мая, 2026 KB - 13 мая. В сообщении отмечается, что такие поздние открытия показывают, насколько внезапно в околоземном пространстве может появиться достаточно крупное небесное тело.

Размеры обоих астероидов, вероятно, составляют около 20 м. Это делает их близкими по масштабу к челябинскому метеориту, который упал на Землю 15 февраля 2013 года и, как отмечается в сообщении, "судя по всему, является самым крупным небесным телом, столкнувшимся с планетой в XXI веке".

Астероид 2026 KB пройдет от Земли примерно в 230 тыс. км. Максимальное сближение ожидается сегодня в 18:15 мск. Второй объект, 2026 JH2, который несколько крупнее, пролетит мимо планеты завтра в 01:00 мск на расстоянии около 91 тыс. км. В лаборатории уточнили, что это не рекордное сближение, однако, по имеющимся данным, оно может стать самым близким в текущем году для объекта такого размера.

Более близкий к Земле астероид 2026 JH2 теоретически можно будет наблюдать с помощью полупрофессиональных инструментов: его звездная величина оценивается примерно в плюс 12. При этом из-за высокой скорости движения по небу увидеть объект будет сложно, поскольку для наблюдения потребуется точно знать, куда и в какой момент направлять оборудование.