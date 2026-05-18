В России разработали имитатор солнечных батарей

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали имитатор солнечных батарей, позволяющий тестировать оборудование космического корабля на Земле.

«Наша разработка в энергетическом плане не уступает основному импортному аналогу — речь о КПД и массогаборитных показателях, где масса составляет почти 30 килограммов, а удельная мощность — 142 ватта на килограмм», — рассказал разработчик Сергей Велихер.

