Пользователи Windows 11 после установки майского обновления KB5089549 находят в C:\Windows новую папку SecureBoot. Выглядит подозрительно: вчера её не было, сегодня она есть, внутри какие-то PowerShell-скрипты. Неудивительно, что ряд юзер начал паниковать.

Но в этот раз всё не так драматично. Microsoft объяснила, что папка появилась не из-за бага, а в рамках обновления сертификатов Secure Boot. В июне 2026 года старые сертификаты Secure Boot, выпущенные в 2011 году или раньше, начнут истекать, поэтому их нужно заменить на новые сертификаты 2023 года.

Secure Boot — это механизм UEFI, который не даёт неподписанному и потенциально опасному коду загружаться ещё до старта Windows. Для Windows 11 Secure Boot является одним из обязательных требований.

Новая директория SecureBoot нужна для более мягкого переезда на свежие сертификаты. По данным Microsoft, она содержит скрипты для ИТ-администраторов, управляющих обновлениями на парке устройств. Один скрипт проверяет, установлены ли новые сертификаты, другой помогает убедиться, что системная задача обновления Secure Boot включена. Сами по себе эти файлы ничего на компьютере не меняют.

Самое смешное, что каталог получили не только корпоративные машины, где такие скрипты действительно могут пригодиться, но и обычные домашние десктопы.

Удалять папку не нужно. Ничего полезного от этого не будет, а будущие обновления Windows могут на неё рассчитывать. Лучше оставить всё как есть и дать системе самой разобраться с ротацией сертификатов.