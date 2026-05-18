«Роскосмос» провел первые рекламные кампании на ракетах

«Роскосмос» впервые провел рекламные кампании на ракетах космического назначения. С начала 2026 года госкорпорация разместила шесть интеграций: среди рекламодателей — ПСБ, «Кофемания», «Русская медиагруппа» и Олимпийский комитет России. Еще две наклейки были посвящены 65-летию полета первого человека в космос и носили социальный характер, сообщают «Ведомости».

Одной из самых заметных интеграций стало размещение логотипа телеканала «РУ.ТВ» на ракете «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». «Кофемания» использовала запуск для продвижения совместного проекта с «Роскосмосом» перед Неделей космоса. Всего с начала года с Байконура состоялось четыре запуска ракет с рекламными размещениями.

По оценкам источников издания, доходы «Роскосмоса» от рекламы уже достигают нескольких сотен миллионов рублей. При этом эксперты считают, что главный эффект таких кампаний — не прямые продажи, а громкий пиар. Такой формат особенно интересен крупным брендам, главная причина его ценности и внимания аудитории в эксклюзивности.

Напомним, возможность продавать рекламу на ракетах появилась после вступления в силу новых законодательных поправок с 1 января 2026 года. Стоимость рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает площадь рекламы, размер поверхности ракеты и срок кампании. Социальная реклама размещается бесплатно.