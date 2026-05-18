В Windows 11 нашли секрет 30-летней давности

В операционной системе (ОС) Windows 11 обнаружили следы программы, которая вышла в 1995 году. На это обратило внимание издание Neowin.

© Lenta.ru

По словам журналистов медиа, каждая копия актуальной версии ОС от Microsoft содержит частичку утилиты Phone Dialer. Авторы объяснили, что программа была создана для того, чтобы звонить через модем по телефону, и на современных устройствах она не работает. Однако инженеры Microsoft все равно оставили ее в операционной системе.

В материале говорится, что Phone Dialer можно найти, если начать набирать название сервиса через поиск в Windows. Секретный сервис можно запустить, как только появится ярлык утилиты. Однако открыть ее не получится — Windows выдаст ошибку, что компьютер не имеет необходимого оборудования для совершения телефонного звонка.

Специалисты объяснили, что программа имеет простой интерфейс и всего одну функцию — совершение звонков по сети. На виртуальной клавиатуре есть восемь кнопок, необходимые для быстрого набора номера. Также журналисты обратили внимание на интересный факт — на сайте Microsoft нет информации о прекращении поддержки Phone Dialer. То есть программа, которая вышла для Windows 95 больше 30 лет назад, все еще поддерживается официально.

В середине мая Microsoft исправила более 100 уязвимостей в операционных системах семейства Windows. Среди ошибок нашли 17 критических уязвимостей.