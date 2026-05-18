Маск допустил, что человечество живет внутри «матрицы»

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что считает высокой вероятность существования человечества внутри симуляции. Такое мнение миллиардер опубликовал в социальной сети X, комментируя обсуждение теории «матрицы».

Поводом для высказывания стала публикация одного из пользователей платформы, предположившего, что окружающая реальность может напоминать видеоигру. Маск ответил, что вероятность подобного сценария, по его мнению, действительно существует, хотя прямых доказательств этому нет.

Предприниматель не впервые публично высказывается о теориях, связанных с устройством Вселенной, цифровой реальностью и возможностью существования внеземных цивилизаций.

Ранее Маск также говорил, что одной из причин создания компании SpaceX для него был интерес к исследованию космоса и поиску потенциальных признаков внеземной жизни. Он неоднократно подчёркивал важность развития космических технологий и межпланетных миссий.

Теория симуляции получила широкую известность после работ ряда философов и футурологов, допускающих возможность существования высокоразвитой цифровой среды, внутри которой может находиться человеческая цивилизация. Эта концепция регулярно обсуждается как в научно-популярной среде, так и в технологическом сообществе.