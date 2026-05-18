Астроном-любитель может открыть планету с помощью обычного телескопа

© Геннадий Черкасов

© Московский Комсомолец

Охота за далекими мирами оказалась доступна не только профессиональным обсерваториям. Оказывается, для настоящего открытия на ночном небе достаточно весьма скромного оборудования. О том, как поймать экзопланету в домашний телескоп, рассказала Владислава Ананьева.По ее словам, для обнаружения так называемого «горячего юпитера» понадобится оптический прибор с апертурой всего в десять сантиметров. Главное условие — возможность проводить фотометрические измерения хотя бы раз в десять минут. Полученные таким образом кривые блеска позволят выявить транзит планеты.Именно с таких гигантов, обращающихся вокруг звезды быстрее чем за десять суток, и началась история поиска планет вне Солнечной системы. Наблюдение транзита не дает прямой картинки, но метод крайне надежен. Когда планета проходит по диску звезды, ее светимость слегка падает. По амплитуде этого затемнения и его продолжительности можно определить не только размеры космического тела, но и период его обращения. Сейчас науке известны сотни таких объектов, и пополнить их список способен даже увлеченный любитель.