Исследование: зевота заразительна еще до рождения

Зевота заразительна еще до рождения — исследование
Итальянские ученые из Университета Пармы выяснили, что плод способен зевать вслед за матерью уже на третьем триместре беременности.
Открытие указывает на очень раннее возникновение феномена «заразной» зевоты, который ранее был известен только у родившихся людей и животных.
Синхронность зевоты
В эксперименте участвовали 38 здоровых беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет, срок беременности которых составлял от 28 до 32 недель. Участницы сидели в тихой комнате и смотрели трехминутные видеоролики: в первом люди зевали, во втором — имитировали зевок (открывали рот, но не зевали), а третий был нейтральным. Лица женщин записывали на камеру, а поведение плода одновременно отслеживали с помощью УЗИ. Три ассистента, не знавшие, какой именно ролик смотрит женщина, покадрово анализировали записи поведения матери и плода.
Большинство матерей хотя бы раз зевнули во время просмотра видео с зевающими людьми. В 18 случаях после материнского зевка почти сразу зевал и плод. Во время просмотра контрольных роликов такие синхронные реакции случались крайне редко.
В половине сеансов с «зевательными» видео зевали одновременно и мать, и плод. В 33% случаев не зевал никто. Лишь в 14% зевала только мать, а плод нет, и всего в 3% зевал только плод. Также обнаружилась устойчивая связь: чем чаще зевала мать, тем чаще зевал и плод.
Что это значит
Авторы подчеркивают, что здесь не может идти речь о зрительном подражании, как у уже родившихся людей. По-видимому, действует внутриутробный физиологический механизм, связанный с телесными и внутренними изменениями, которые происходят в организме матери при зевоте.
Исследование не раскрывает, зачем вообще нужна зевота (главная гипотеза — охлаждение мозга) и почему она заразна. Однако оно показывает, что моторная программа, лежащая в основе заразной зевоты, формируется очень рано и доступна уже на пренатальном этапе.
Ученые признают, что выводы предварительны: выборка была небольшой, все участницы — пациентками одного родильного центра в Италии, а срок беременности варьировал только от 28 до 32 недель. Необходимы дальнейшие исследования на более крупных и разнородных группах. Тем не менее работа, опубликованная в журнале Current Biology, предлагает новый взгляд на то, как рано начинается социальная синхронизация между матерью и ребенком.