Создатель OpenClaw тратит на ИИ 603 млрд токенов за месяц

Создатель проекта OpenClaw Питер Штайнбергер показал в соцсетях, что за последние 30 дней израсходовал около 603 млрд токенов в системах Codex и Claude Code примерно на $1,3 млн, что вызвало волну обсуждения в комментариях. Об этом сообщает VC.

Штайнбергер получил широкую известность после запуска OpenClaw в январе 2026 года. Это платформа для автономных ИИ-агентов с управлением через мессенджеры. Уже в феврале разработчика наняла OpenAI, однако он продолжил развивать инструменты вокруг OpenClaw и экосистемы ИИ-агентов.

В мае он представил открытый инструмент CodexBar для отслеживания расходов токенов и вычислительных затрат при работе с Codex и Claude Code. Именно опубликованный скриншот статистики вызвал бурную реакцию сообщества.

Пользователи X (ранее Twitter) активно обсуждали масштаб расходов. Одни сравнивали объемы вычислений с «переписыванием вселенной на Rust», другие задавались вопросом, не дешевле ли было бы нанять дополнительных инженеров вместо масштабной автоматизации.

В ответ на критику Штайнбергер подробно описал рабочие процессы команды. По его словам, над проектами работает около шести человек, а основная часть задач автоматизирована через сеть из примерно 100 облачных субагентов Codex. По словам разработчика, все выполняемые ИИ задачи позволяют существенно ускорить DevSecOps-процессы.

Штайнбергер также отметил, что высокая стоимость вычислений связана прежде всего с использованием «быстрого режима» работы моделей. По его оценке, отключение этого режима могло бы сократить расходы примерно на 70%. При этом он не уточнил, используются ли ресурсы Codex для внутренних проектов OpenAI, отметив лишь, что расходы оплачивает «организация».

