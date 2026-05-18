Роскосмос готовит новые ракеты «Союз-5»

Роскосмос готовит еще две-три новые ракеты-носителя "Союз-5", после чего планирует передать ее в серию. Об этом в комментарии "Вестям" сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Он подчеркнул, что ракета-носитель "Союз-5" обладает самым мощным жидкостным двигателем РД-171, а также выводит на низкую орбиту 18,5 тонн полезной нагрузки, "что практически уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам".