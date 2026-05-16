В сеть слили изображения двух новых устройств Xbox

В сети появились фотографии и характеристики двух новых контроллеров Xbox, которые готовит Microsoft. Изображения устройств и их спецификации опубликовало издание Tecnoblog, обнаружившее данные в базе бразильского сертификационного агентства Anatel.

Один из контроллеров получил название Xbox Cloud Gaming Controller и ориентирован на облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. Устройство выполнено в узком корпусе, напоминающем некоторые сторонние геймпады, включая модели 8BitDo. Контроллер выйдет в черном и белом цветах и получит стандартный набор элементов управления: два стика, крестовину, кнопки XYAB, триггеры и бамперы. Также на корпусе заметили кнопку сопряжения, а еще клавиши меню и просмотра.

Согласно сертификационным документам, контроллер поддерживает Wi-Fi 6 с диапазонами 2,4 и 5 ГГц для прямого подключения к серверам Xbox Cloud Gaming с уменьшенной задержкой. Помимо этого, предусмотрены Bluetooth 5.3, аккумулятор емкостью 500 мАч и зарядка через USB-C.

Вторая модель – Elite Series 3 – также получила поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Контроллер сохранил классическую компоновку Xbox, но обзавелся дополнительными кнопками в виде колесиков прокрутки рядом с 3,5-мм аудиоразъемом. В документах также упоминается съемный аккумулятор емкостью 1528 мАч, что на 34% меньше батареи в Elite Series 2.