В Египте представили редкий артефакт из гробницы Тутанхамона

Египетские власти представили в Луксоре две отреставрированные древние гробницы и редкий артефакт, связанный с фараоном Тутанхамоном. Это дает посетителям новые возможности познакомиться с жизнью и погребальными традициями эпохи Нового царства, более чем 3000 лет назад, пишет Reuters.

В Луксорском музее впервые показали публике оригинальную гипсовую стену, которая некогда запечатывала вход в погребальную камеру Тутанхамона. Эксперты называют этот предмет исключительно редким в египетской археологии. Стена входила в состав гробницы, обнаруженной в 1922 году британским археологом Говардом Картером в Долине Царей.

Директор по древностям Луксора Абдельгаффар Вагди подчеркнул уникальность находки.

"Эта запирающая стена выделяется тем, что является уникальным артефактом, который никогда не был воспроизведен нигде в Египте или в мире, - подчеркнул он. - Это единственный сохранившийся артефакт Тутанхамона, который мир раньше никогда не видел".

Одновременно на западном берегу Луксора открыли для посетителей две восстановленные гробницы Нового царства. Они принадлежат Рабуе и его сыну Самуту, которые служили привратниками бога Амона в XVIII династии. Гробницы были случайно обнаружены в 2015 году и отреставрированы египетскими специалистами.

"Сегодня благодаря египетским реставраторам мы открыли эти две гробницы, которые теперь доступны для посещения, - отметил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Хишам аль-Лейси. - В них представлены очень важные сцены XVIII династии Нового царства".

На красочных настенных росписях изображены сцены повседневной жизни древних египтян: земледелие, сбор урожая, выпечка хлеба, изготовление керамики и производство вина. Такие изображения дают ценное представление о социальной и экономической жизни древнеегипетского общества за пределами царских дворцов и храмов.