Конец света описали в деталях

Ученые составили расписание глобального катаклизма, который произошел 66 миллионов лет назад — падения 10-километрового метеорита Чиксулуба, которое могло привести к вымиранию динозавров. Об этом сообщает Daily Mail.

Чиксулуб — упавший на Землю метеорит, а также кратер, образовавшийся в результате. Диаметр кратера составляет около 180 км, а глубина — от 17 до 20 км. Он находится на полуострове Юкатан и входит в список крупнейших кратеров на Земле.

В момент удара была высвобождена энергия в 100 тератонн в тротиловом эквиваленте — крупнейшее созданное людьми термоядерное устройство имело мощность в 2 миллиона раз меньше. В итоге удар создал такие сильные выброс грунта, землетрясение и цунами, что это запустило одно из крупнейших массовых вымираний в истории Земли, в ходе которого вымерли динозавры.

Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета и его коллега из Открытого университета Моника Грейди воссоздали ближайшее время до и после этого удара. Согласно их исследованию, приближающийся к Земле Чиксулуб около недели был виден невооруженным глазом на ночном небе. За день до падения его можно было увидеть и днем — он ярко горел в небе как звезда.

В момент удара произошла ярчайшая вспышка и оглушительный грохот. Все живое в радиусе 2 тысяч километров от эпицентра погибло почти мгновенно из-за теплового излучения. Через 5 минут после удара поднялся сверхзвуковой ветер, который потом перерос в ураганный. Стихия накрыла все в радиусе полторы тысячи километров от места удара. Воздух наполнился перегретым паром с температурой до +226C°.

После этого практически по всей поверхности Земли прошло цунами высотой 4,5 километра, после чего еще одно — в 1,5 километра. Их скорость достигала 720 километров в час. Сразу после этого начались подземные толчки — их можно было ощутить по всей планете, а их магнитуда достигала 11 баллов.

Через полчаса после удара Землю окутала поднятая взрывом пыль. В атмосферу поднялись от 100 до 500 миллиардов тонн серы. Как считают ученые, астероид упал прямо в месторождение гипсового камня, которое частично испарилось в момент удара. Из-за этого в атмосферу поднялась сульфатная пыль и сернистые газы. Реагируя с влагой, они спровоцировали кислотные дожди.

Все это заслонило Солнце и привело к потемнению. После этого на землю обрушился дождь из тектитов – шариков из оплавленного стекла, образовавшихся при ударе. Следы ударов от тектитов ученые находили в телах погибших существ. Спустя час цунами и землетрясения обрушились даже на удаленные от места удара районы. Сначала их засыпало 2-метровым слоем почвы, после чего накрыло 10-метровой волной песка и ила.

Спустя сутки после удара по Мировому океану прошло еще одно цунами высотой в 50 метров. На суше начались огромные пожары, но из-за потемнения общая температура начала снижаться. Через неделю температура падает примерно на 5C°. На поверхности Земли начнутся ураганы и кислотные дожди.

Через год после падения метеорита атмосфера Земли все еще заполнена пылью, поэтому Солнце не пробивается до певерхности. Средняя температура на планете опускается на 15C°. Через 10 лет станет холоднее уже на 26C°.

Все эти факторы привели к массовому вымиранию живых существ на Земле — мел-палеогеновому вымиранию. В результате были уничтожены 17% от всех семейств, 39-47% от всех родов и 68-75% от всех видов живых существ на Земле. Ученые считают, что на восстановление биоразнообразия после этого удара потребовалось 10 миллионов лет.